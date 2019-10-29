Український тренер звільнений з європейської збірної через жахливі результати

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Семен Альтман
Семен Альтман / Фото з відкритих джерел

Український фахівець Семен Альтман закінчив свою роботу в національній збірній Молдови.

Рішення про відставку головного тренера збірної з'явилося на офіційному сайті Федерації футболу Молдови.

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Під керівництвом 73-річного Альтмана молдавани програли всі чотири зустрічі – Ісландії, Туреччині, Андоррі і Албанії із загальним рахунком 0:12. Лише андоррцям національна команда Молдови поступилася в один м'яч (0:1), інші ж ігри завершувалися великими перемогами її суперників.

Разом з Семеном Альтманом пішли і всі його помічники – Олександр Скрипник, Геннадій Альтман і Володимир Циткін. У збірній Молдови вони провели всього близько 100 днів.

Новим головним тренером молдавської команди став 49-річний турецький фахівець Енгін Фірат, попереднім місцем роботи якого був клуб "Даллас Сіті" з США.

Нагадаємо, Семен Альтман відомий за роботою у багатьох українських клубах, серед яких "Таврія", "Металург" Д і "Чорноморець".

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Теги: Спорт Футбол Молдова Новини Спорту
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