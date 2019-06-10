Український важкоатлет Чумак виграв змагання в Британії й оформив путівку на Олімпіаду-2020

Український важкоатлет Дмитро Чумак виборов золоту нагороду на олімпійському кваліфікаційному турнірі у Ковентрі (Великобританія).

Чинний чемпіон Європи, який виступає у ваговій категорії до 109 кг, показав у сумі багатоборства результат 380 кг.

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Відповідно до нової системи відбору атлет повинен щонайменше двічі виступити на міжнародних змаганнях у тій ваговій категорії, в якій планує кваліфікуватися на Ігри-2020 в Японії.

Таким чином, Дмитро Чумак не тільки виборов перемогу, але й отримав свій другий кваліфікаційний старт в олімпійській ваговій категорії до 109 кг, тим самим забезпечивши собі квиток до Токіо.

У квітні Дмитро Чумак приніс Україні золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Спортсмен здобув три нагороди найвищого ґатунку.

На Олімпійські ігри 2020 року вже вибороли путівки українські спортсмени з кульової стрільби. До Олени Костевич, яка здобула срібло у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів, Павла Коростильова та Олександра Петріва приєднався Олег Царьков.