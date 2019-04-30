Український волейболіст хоче отримати громадянство Росії й заручився підтримкою чиновника: фото

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Дмитро Пашицький
Дмитро Пашицький / eurosport.ru

Український волейболіст російського клубу "Кузбасс" Дмитро Пашицький планує отримати громадянство Росії. Він попросив допомоги в цьому питанні на зустрічі з губернатором Кемеровської області Сергієм Цивілєвим.

31-річний волейболіст Пашицький грає в російському "Кузбассі" на позиції блокувальника з 2017 року.

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Губернатор поцікавився, чи є у членів команди особисті прохання. Двоє попросили посприяти в отриманні громадянства РФ. У головного тренера "Кузбассу" Туомаса Саммелвуо громадянство фінське, але зараз Туомас оформляє російське громадянство.

А гравець "Кузбассу" Дмитро Пашицький – громадянин України. На цей момент спортсмен продовжує отримувати посвідку на проживання, але має намір отримати громадянство Росії. Сергій Цивілєв запевнив спортсменів, що зробить все можливе для розв'язання цього питання,
– йдеться в офіційній заяві "Кузбассу".

Пашицький не є гравцем збірної України з волейболу. Волейболіст здебільшого виступав за іноземні команди: "Парну" (Естонія), "Селвер" (Естонія), "Канн" (Франція), "Купрум Любін" (Польща), "Ресовія" (Польща), "Лотос Трефл" (Польща).

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Теги: Спорт Новини Спорту
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