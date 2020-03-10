Український волейболіст в Італії: Щоб виїхати за кордон, потрібен спеціальний дозвіл

Український волейболіст Олег Плотницький, який виступає за італійську "Перуджу", розповів про ситуацію в країні через коронавірус. Він заявив, що для того, щоб виїхати за кордон потрібен спеціальний дозвіл. Італія від 10 березня закрита на карантин.

У коментарі Tribuna.com лідер збірної України з волейболу розповів, що в місті Перуджа все нормально. Ніякої паніки, за словами Плотницького, немає.

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Українець зазначив, що бачив, як у маркет людей пропускали по черзі – не більше 2-3 людин одночасно.

Хоча біля магазинів не так багато людей. Зараз в місті в магазинах не так багато продуктів, як було раніше. Може не бути картоплі, макаронів, продуктів, які можуть довго стояти. А в цілому все нормально, ніякої паніки, ніякої заборони руху чи поліції,

– сказав волейболіст.

Олег розповів, що в Монці, де він грав раніше, підтвердили випадки зараження. "Там на два тижні закрили тренерів клубу на карантин. Один з них ходив на вечерю з людиною, яка була заражена. Зараз все нормально. Позавчора "Монца" грала в Модені і тренери вже були на лавці", – зазначив українець.

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Щоб виїхати за кордон, потрібен спеціальний обґрунтований дозвіл – чому заїжджаєш чи виїжджаєш звідси. Поки нікуди не пробував їхати. Якщо будемо кудись летіти, то повинні бути документи на всю делегацію про те, що всі здорові. Цим займатиметься клуб,

– заявив Плотницький.

Загалом Олег розповів, що в Перуджі триває спокійне життя. "Люди гуляють, діти бавляться, ввечері купа всіх на вулицях. Мало кого можна побачити в масках. Зрозуміло, що в Мілані інша ситуація", – резюмував українець.

Італія та коронавірус

Станом на 10 березня кількість жертв коронавірусу в Італії різко зросла до 463. Загальна кількість інфікованих наближається до 10 тисяч осіб. Випадки вірусу підтверджені у всіх 20 італійських регіонах.

Через спалах коронавірусу італійський уряд вирішив розширити карантинні заходи на усю країну. Таким чином в Італії заборонили усі громадські зібрання, спортивні заходи і загалом обмежили рух.

Чемпіонат Італії з футболу зупинено до квітня. Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи відбудуться без глядачів.

В Італії також виступають футболісти збірної України Руслан Маліновський та Євген Шахов. За інформацію ЗМІ, "Аталанта" відмовилася відпускати Маліновського в збірну України.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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