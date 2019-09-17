Український воротар Андрій Лунін претендує на нагороду Golden Boy: букмекери оцінили його шанси

13 Читать новость на русском
Андрій Лунін
Андрій Лунін / realvalladolid.es

Українець Андрій Лунін потрапив у число претендентів на нагороду найкращому молодому гравцю Golden Boy. Він один з 40 футболістів до 21 року, які залишилися у конкурсі.

Однак шанси на перемогу в Луніна не найвищі. За даними букмекерів з Favorit, серед головних претендентів на перемогу суперник українця у фіналі чемпіонату світу з футболу U-20 південнокореєць Лі Кан Ін. При цьому нападник забив у фіналі, але Україна перемогла та стала чемпіоном. Варто відзначити, що на цьому турнірі Лунін отримав звання найкращого воротаря, а Лі Кан Ін – найкращого гравця. Шанси українця на перемогу оцінені у 9%. Шанс перемогти у його суперника – 23%.

Читайте також: Лунін отримав погану звістку від головного тренера "Вальядоліда"

Також серед претендентів і 20-літній Абдулкадір Омюр з "Трабзонспору" – 22% на перемогу. У 13% оцінені шанси Матейса де Лігта. Центральний захисник виграв цю нагороду минулого сезону у складі "Аяксу". Влітку він перейшов до "Ювентуса".

Найдорожчий трансфер літа – Жоау Феліш з "Атлетіко" має 8% на перемогу у цьому опитуванні від видання Tuttosport. Проголосувати за свого претендента можна за посиланням.

blog_ava
Залишилось жити кілька днів: що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
сьогодні
20692
Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга чемпіонів: найцікавіші протистояння першого ігрового дня
сьогодні 09:05 Ліга чемпіонів: найцікавіші протистояння першого ігрового дня
688
Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
16 вересня 08:35 Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
Ігор Саджениця 1441
Міфи про схуднення, які варто знати
16 вересня 22:10 Міфи про схуднення, які варто знати
785
Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом
16 вересня 20:40 Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом
1024
"Динамо" показало найгірший старт в чемпіонаті України за часів Незалежності
16 вересня 12:41 "Динамо" показало найгірший старт в чемпіонаті України за часів Незалежності
529
Новини
Більше новин
Залиште відгук