Український воротар Андрій Лунін претендує на нагороду Golden Boy: букмекери оцінили його шанси

Українець Андрій Лунін потрапив у число претендентів на нагороду найкращому молодому гравцю Golden Boy. Він один з 40 футболістів до 21 року, які залишилися у конкурсі.

Однак шанси на перемогу в Луніна не найвищі. За даними букмекерів з Favorit, серед головних претендентів на перемогу суперник українця у фіналі чемпіонату світу з футболу U-20 південнокореєць Лі Кан Ін. При цьому нападник забив у фіналі, але Україна перемогла та стала чемпіоном. Варто відзначити, що на цьому турнірі Лунін отримав звання найкращого воротаря, а Лі Кан Ін – найкращого гравця. Шанси українця на перемогу оцінені у 9%. Шанс перемогти у його суперника – 23%.

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Також серед претендентів і 20-літній Абдулкадір Омюр з "Трабзонспору" – 22% на перемогу. У 13% оцінені шанси Матейса де Лігта. Центральний захисник виграв цю нагороду минулого сезону у складі "Аяксу". Влітку він перейшов до "Ювентуса".

Найдорожчий трансфер літа – Жоау Феліш з "Атлетіко" має 8% на перемогу у цьому опитуванні від видання Tuttosport. Проголосувати за свого претендента можна за посиланням.