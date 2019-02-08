Український воротар перейшов з чемпіонату Данії в клуб Першої ліги

Український воротар Роман Мисак перейшов до першолігового "Руху". До цього гравець виступав за клуб "Орхус" з Данії.

27-річний Мисак уклав угоду з "Рухом" на півтора року. У новому клубі він виступатиме під 21-им номером.

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Варто зазначити, що влітку 2018 року Роман Мисак покинув львівські "Карпати", вихованцем яких він був. Спочатку воротар перебрався до лав донецького "Олімпіка". Але ще до закінчення трансферного вікна гравець перейшов у данський "Орхус". Та за нову команду Мисак не грав – спочатку перебував у запасі. А згодом отримав травму, яка надовго залишила його поза грою. Востаннє в основі воротар зіграв, ще коли виступав за "Карпати" – 1 жовтня 2017 року у матчі проти "Шахтаря".

До слова, 2012-го року Роман Мисак провів три матчі за молодіжну збірну України, зберігши в усіх іграх свої ворота "сухими".

Воротар став шостим новачком "Руху" після того, як команду очолив досвідчений білоруський тренер Леонід Кучук. До команди вже приєдналися захисник Руслан Марушка, півзахисники Леандро, Максим Каленчук та Юрій Климчук, а також форвард Юрій Петров. Поки "Рух" займає 13-те місце у Першій лізі.

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