Український воротар пропустив 7 голів у матчі чемпіонату Росії проти команди Ракіцького – відео
У матчі 22 туру російської Прем'єр-ліги "Зеніт" на власному полі знищив "Урал" – 7:1.
Матч у Санкт-Петербурзі надовго запам'ятається українському голкіперу "Урала" Ярославу Годзюру. Вже за перші 27 хвилин матчу в його ворота влетіло 4 голи, а після перерви – ще три, пише "Футбол 24".
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Головним героєм матчу у складі "Зеніта" став іранський форвард Сердар Азмун, а зірковий вінгер Малком, який минулого літа перейшов із "Барселони", забив свій перший гол в РПЛ. Ярослав Ракіцький у звітному матчі зіграв 80 хвилин, на 12 хвилині він віддав результативну передачу на Артема Дзюбу.
- За Урал також виступає ексгравець "Шахтаря", "Ворскли", "Дніпра" і "Металіста" Денис Кулаков. Команду з Єкатеринбурга очолює український тренер Дмитро Парфьонов.
- Після 22 турів "Зеніт" очолює турнірну таблицю РПЛ, "Урал" посідає 10 місце.
Зеніт – Урал відеоогляд матчу
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