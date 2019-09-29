Український воротар забив рятівний гол своєї команди, але суддя його не зарахував: відео

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Денис Старченко
Денис Старченко / ФК" Миколаїв"

У матчі Першої ліги між "Миколаєвом" та "Балканами" господарі поля могли уникнути поразки. Але арбітр не зарахував взяття воріт вже в доданий час.

"Миколаїв" програвав вдома "Балканам" 1:2. Тож голкіпер господарів Денис Старченко в компенсований арбітром час пішов на розіграш штрафного на половину поля суперників. В один момент він опинився у гущі гравців, і пробив після прострілу Войцеховського. М'яч закотився у ворота. Однак радість трибун доволі швидко перервав головний арбітр зустрічі – Вадим Запрутняк зафіксував офсайд і гол не зарахував.

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У підсумку "Миколаїв" програв вдома. І залишився на 10 місці з 12 очками. Стільки ж тепер і у "Балкан".

Відео голу воротаря дивитися з 01:58:48

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
Джерело: 24 канал
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