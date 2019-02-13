Український захисник потрапив до символічної збірної сезону чемпіонату Греції

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Дмитро Чигринський
Дмитро Чигринський / Sportime

Український захисник Дмитро Чигринський потрапив у перелік кращих гравців чемпіонату Греції сезону 2017/18.

Свою нагороду Чигринський отримав під час урочистого вечора, організованого Асоціацією професійних футболістів Греції у вівторок, 12 лютого. 

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Разом з українцем нагороди також отримали й інші гравці АЕКа – Андре Сімоеш, Марко Лівайя та вже колишній їх одноклубник Лазарос Хрістодулопулос. Найкращим тренером минулого сезону став Маноло Хіменес, який завоював з АЕКом чемпіонський титул.

Також нагороду отримав і Лео Матос, який виступає за інший грецький клуб – ПАОК. Захисник свого часу захищав кольори українських "Чорноморця" та "Дніпра". В останньому клубі він грав разом з Чигринським.

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Теги: Спорт Футбол Греція
Джерело: 24 Канал
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