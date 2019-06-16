Український захисник "Шахтаря" може перейти в московське "Динамо"

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Іван Ордець може перейти у московське "Динамо"
Іван Ордець може перейти у московське "Динамо" / ФК" Шахтар"

Захисник донецького "Шахтаря" Іван Ордець може перебратися до російського чемпіонату. У його послугах зацікавлене московське "Динамо".

30 червня 2019 року в Ордеця закінчується термін дію контракту з "Шахтарем". Тож він може покинути донецьку команду у статусі вільного агента. У його послугах зацікавлене московське "Динамо", повідомляє російське видання "Чемпіонат".

До слова: "Шахтар" продав українського захисника в російський "Рубін"

При цьому що з зими 2019 року керівництво "Шахтаря" намагається домовитися із захисником про продовження контракту. Однак сторонам не вдалося поки дійти згоди.

26-річний Іван Ордець є вихованцем "Шахтаря". Але цього сезону зіграв за команду лише у двох матчах. Решту він пропустив через травму. ПРи цьому на його позиції у "гірників" грають Давид Хочолава, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко та Валерій Бондаренко. А після приходу нового тренера "Шахтаря" Луїша Каштру, "донецькій команді приписують зацікавлення захисником італійського "Мілана" та збірної Парагваю Густаво Гомесом.

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Московське "Динамо" в минулому розіграші РПЛ фінішувало на 12-й позиції.

У складі збірної України Ордець провів 12 матчів, забивши 1 гол.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Трансфери
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