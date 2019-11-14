Український захисник "Шахтаря" потрапив у збірну тижня від FIFA20

62 Читать новость на русском
Сергій Кривцов у матчі проти "Динамо"
Сергій Кривцов у матчі проти "Динамо" / ФК "Шахтар"

Захисник донецького "Шахтаря" Сергій Кривцов потрапив до збірної тижня від популярного симулятора FIFA20.

Кривцов, який приніс перемогу "Шахтарю" у матчі проти "Динамо", отримав покращену картку гравця. Його характеристики були підняті до 81 (в оригіналі гравець був з майстерністю 75).

До слова: Новоспечений татусь та майбутнє збірної України: біографія Руслана Маліновського

Однак в головну команду Кривцов не потрапив, залишившись "у запасі".

Варто відзначити, що Кривцов отримав виклик до збірної України на матчі проти Естонії та Сербії. Однак на першу гру навіть не потрапив до заявки на матч.

blog_ava
Верховна Рада прийняла бюджет на 2020 рік
сьогодні
16566
Теги: Спорт Футбол Ігри Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Україна – Естонія: онлайн-трансляція товариського матчу
сьогодні 18:00 Україна – Естонія: онлайн-трансляція товариського матчу
Вісент Луїс 582
У лідера збірної України Маліновського народилася донька: опубліковано милі фото
сьогодні 10:30 У лідера збірної України Маліновського народилася донька: опубліковано милі фото
Вісент Луїс 1660
Чому українські спортсмени залишаються без необхідного спорядження від держави
13 листопада 14:20 Чому українські спортсмени залишаються без необхідного спорядження від держави
Станіслав Безушко 240
Кваліфікація Євро-2020: календар матчів та турнірна таблиця
13 листопада 12:30 Кваліфікація Євро-2020: календар матчів та турнірна таблиця
Юрій Семенюк 777
Найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри
13 листопада 12:11 Найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри
Вісент Луїс 309
Новини
Більше новин
Залиште відгук