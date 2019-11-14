Український захисник "Шахтаря" потрапив у збірну тижня від FIFA20

Захисник донецького "Шахтаря" Сергій Кривцов потрапив до збірної тижня від популярного симулятора FIFA20.

Кривцов, який приніс перемогу "Шахтарю" у матчі проти "Динамо", отримав покращену картку гравця. Його характеристики були підняті до 81 (в оригіналі гравець був з майстерністю 75).

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Однак в головну команду Кривцов не потрапив, залишившись "у запасі".

Варто відзначити, що Кривцов отримав виклик до збірної України на матчі проти Естонії та Сербії. Однак на першу гру навіть не потрапив до заявки на матч.