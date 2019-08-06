Український захисник "Шахтаря" забив переможний гол у Кубку Португалії: відео

Захисник "Шахтаря" Валерій Бондаренко, який виступає на правах оренди за "Віторію Гімарайнш", вийшов в стартовому складі на матч другого кола португальського Кубка ліги.

Українець вийшов у стартовому складі і відзначився на 10-й хвилині.

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Це був дебютний офіційний матч Бондаренка за "Віторію Гімараєш" і перший гол. Раніше захисник забив за португальський клуб в контрольному матчі.

До слова, перехід Бондаренко в оренду в "Віторію" є частиною угоди по новому головному тренеру "Шахтаря" Луішу Каштру, який перейшов в донецький клуб саме з "Віторії".