Український захисник здійснив неймовірний сейв, вибивши м'яч з лінії воріт – відео

У матчі чемпіонату Польщі український захисник "Краковії" Олексій Дитятьєв допоміг команді здобути перемогу. Завдяки цьому його команда вийшла на перше місце.

У матчі проти "Арки" з Гдині Дитятьєв на дев'ятій хвилині встиг вибити м'яч з лінії воріт після удару суперника.

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Перемогу ж "Краковії" приніс Сергіу Ханка. Він пробивав зі штрафного, і м'яч після рикошету від гравця у стінці залетів під перекладину.

Завдяки цій перемозі "Краковія" піднялася на першу місце у чемпіонаті Польщі. Команда випереджає "Легію" на одне очко, однак у варшавського клубу ще є матч в запасі.

Відеоогляд матчу Арка – Краковія з сейвом Дидятьєва

У "Краковії" Дитятьєв виступає з літа 2017 року. До цього в Україні він виступав за "Карпати", "Ворсклу" та "Олімпік" в УПЛ.