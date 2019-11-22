Український захисник "Зорі" близький до переходу в клуб з Росії

Український захисник "Зорі" Дмитро Литвин може продовжити кар'єру в другому за силою чемпіонаті Росії.

Литвин незабаром може перейти в російські "Хімки" з ФНЛ, повідомляє Zarya.lg.ua.

До слова: Гравець збірної України увійшов у символічну збірну відбору Євро-2020

На даний момент 23-річний українець знаходиться на перегляді в підмосковному клубі, куди може піти, не дивлячись на свій контракт з командою Скрипника.

Литвин перебрався у "Зорю" в січні 2018 року. До цього українець виступав у Португалії за "Авеш", "Фаре", "Реал Келуш" і другу команду "Бенфіки".

У нинішньому сезоні Литвин не грав за "Зорю". "Хімки" знаходяться на третьому місці в турнірній таблиці ФНЛ, за них виступає українець Артем Полярус, який раніше грав за "Олександрію".

До слова, портал Тransfermarkt оцінює гравця в 300 тисяч євро. Його контракт із "Зорею" закінчується в кінці 2020 року.