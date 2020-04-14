Український журналіст, який часто контактував з гравцями "Динамо", захворів на коронавірус

Спортивний журналіст Роман Куплевацький, що працює на популярному Youtube-каналі FootballHub, який входить до групи компаній "1+1 media", заразився коронавірусів.

Про це повідомив головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков у черговому випуску видання.

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"Зачепило і нас. Син нашого багаторічного оператора комп'ютерної верстки Володимира Куплевацького Роман казна-де підхопив цю прокляту заразу. Ось і загримів з нею до лікарні", – написав він.

До слова, Роман часто контактував із гравцями київського Динамо, працюючи для FootballHub у мікст-зоні стадіону на домашніх матчах київського клубу.

Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Згідно з даними МОЗ, станом на 13 квітня в Україні зафіксували 3102 випадків коронавірусу . На жаль, 93 людей померли. Натомість 97 пацієнтів одужали .

. На жаль, Натомість . 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.

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