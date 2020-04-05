Українського легкоатлета дискваліфікували на три роки за вживання допінгу

Міжнародні інстанції винесли рішення у справі українського легкоатлета Назара Коваленко та дали спортсмену дискваліфікацію від змагань на три роки.. Проте, відсторонення від спорту Коваленку дали з 9 березня 2017 року, тому легкоатлет вже встиг відбути дискваліфікацію.

Рішення Athletics Integrity Unit для легкоатлета оголосив офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

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Міжнародні інстанції винесли рішення у справі українського легкоатлета Назара Коваленко. Спортсмена, який спеціалізується у спортивній ходьбі звинувачували у вживанні допінгу. Розгляд тривав не один рік і закінчилося все дискваліфікацією учасника двох Олімпійських ігор 2012 і 2016 років.

У Назара були виявлені аномальні показники в біологічному паспорті легкоатлета, за що його засудили до відсторонення від змагань на три роки.

Крім цього, всі результати українця із травня 2012 року до 2015 року анульовано. Цікаво те , що дискваліфікація розпочалася 9 березня 2017 року, а тому її термін вже закінчився, поки інстанції обирали остаточне рішення для українця.

У 2012 році на Олімпіаді у Лондоні завершився змагання із 27 результатом.

У 2013 році Назар Коваленко став срібним призером Кубка Європи.

Чемпіон Універсіади-2015 у команді.

На Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро на дистанції 20 км спортивною ходьбою він показав 40-й результат.

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