Українського легкоатлета на чемпіонаті світу вивезли зі стадіону в інвалідному візку

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У Катарі український легкоатлет впав від виснаження після фінішу
У Катарі український легкоатлет впав від виснаження після фінішу / Getty Images

Учасник змагань зі спортивної ходьби на 50 кілометрів на чемпіонаті світу в Катарі Мар'ян Закальницький дійшов до фініша і впав від знесилення. Зі стадіону його забирали на інвалідному візку.

Закальницький дістався фінішу з 9-м результатом, і це був його найкращий час у сезоні – 4:12:28. Однак одразу після того, як спортсмен закінчив змагання, він впав від знесилення, пише УНІАН.

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У Катарі температура повітря понад 30 вище нуля, спека та висока вологість. І навіть пізні за часом доби старти не рятують спортсменів від виснаження.

Легка атлетика
Закальницького забирали зі стадіону на інвалідному візку / Фото Getty Images

Слова підтримки Закальніцькому висловив президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул у фейсбуці.

Боротися до останнього. Боротися, попри нелюдські погодні умови. Так роблять справжні чемпіони! Спасибі Мар'яну. Спасибі всім нашим хлопцям, які сьогодні пройшли через пекло змагань на 50 кілометрів. Всі ви дійсно герої! Ми пишаємося вами!
– написав Гоцул.

Перемогу в змаганнях, до слова, здобув японець Юсуке Судзукі з часом 4:04:20. Друге місце у португальця Жоау Вієйра, а третім став канадець Еван Данфі.

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Теги: Новини України Спорт Легка атлетика
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