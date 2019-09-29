Українського легкоатлета на чемпіонаті світу вивезли зі стадіону в інвалідному візку

Учасник змагань зі спортивної ходьби на 50 кілометрів на чемпіонаті світу в Катарі Мар'ян Закальницький дійшов до фініша і впав від знесилення. Зі стадіону його забирали на інвалідному візку.

Закальницький дістався фінішу з 9-м результатом, і це був його найкращий час у сезоні – 4:12:28. Однак одразу після того, як спортсмен закінчив змагання, він впав від знесилення, пише УНІАН.

Читайте також: Українка Собчук зупинилася за крок від медалі на 50 км "пекельного" ЧС з легкої атлетики

У Катарі температура повітря понад 30 вище нуля, спека та висока вологість. І навіть пізні за часом доби старти не рятують спортсменів від виснаження.



Закальницького забирали зі стадіону на інвалідному візку / Фото Getty Images

Слова підтримки Закальніцькому висловив президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул у фейсбуці.

Боротися до останнього. Боротися, попри нелюдські погодні умови. Так роблять справжні чемпіони! Спасибі Мар'яну. Спасибі всім нашим хлопцям, які сьогодні пройшли через пекло змагань на 50 кілометрів. Всі ви дійсно герої! Ми пишаємося вами!

– написав Гоцул.

Перемогу в змаганнях, до слова, здобув японець Юсуке Судзукі з часом 4:04:20. Друге місце у португальця Жоау Вієйра, а третім став канадець Еван Данфі.

Читайте також: Знущання і тортури: українка не змогла фінішувати на марафоні чемпіонату світу