Українського олімпійського чемпіона Торохтія дискваліфікували через допінг

Український важкоатлет Олексій Торохтій дискваліфікований на два роки за порушення антидопінгових правил.

Торохтій дискваліфікований з 18 грудня 2018 року по 17 грудня 2020 року, повідомляє пресслужба Міжнародної федерації важкої атлетики. 33-річного спортсмена дискваліфікували за вживання дегідрохлорметилтестостерона.

Штангіст був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях після повторного огляду допінг-проб Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні, де він завоював золоту медаль у ваговій категорії до 105 кілограмів.

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Варто відзначити, що Олексій Торохтій став не єдиним українським спортсменом, якого позбавили нагороди Олімпіади-2012 через цей препарат. Ще в серпні 2016 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив українського метальника списа Олександра П'ятницю срібної медалі Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні в результаті повторної перевірки його допінг-проби.

Окрім перемоги на Олімпіаді-2012, Торохтій виборював бронзову нагороду чемпіонату світу 2011 року, срібну – чемпіонату Європи 2009 року та бронзу чемпіонату Європи 2010 року.