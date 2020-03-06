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Помер український шахіст Богданович, який хизувався грою за Росію

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Шахіста Богдановича знайшли мертвим / Фото з фейсбука Станіслава Богдановича

Відомого українського шахіста Станіслава Богдановича та його 18-річну подругу знайшли мертвими у квартирі в Москві. Лише кілька днів тому Богданович потрапив у гучний скандал, коли зіграв за збірну Росії проти України та порадив українцям та росіянам частіше обійматися.

Молодих людей без ознак життя увечері 5 березня знайшов батько дівчини, коли повернувся додому. Про це повідомила низка телеграм-каналів та "Федеральное агентство новостей". 

Нагадаємо 3 березня Богданович потрапив до бази "Миротворця" після матчу за Росію проти України

Згодом рідні померлих підтвердили імена жертв:

  • Станіслав Богданович – 27 років, одесит, гросмейстер і чемпіон України 2013 року зі швидких шахів.
  • Олександра Вернигора – студентка МДУ родом з Одеської області, шахістка. Їй було 18 років. 

Правдивої інформації про причини смерті Богдановича та Вернигори немає. Відомо, що поруч із тілами лежали кульки з закисом азоту.

За попередньою інформацією, пара отруїлася звеселяючим газом.


Богданович та Вернигора / Фото з фейсбука шахіста

Коротко про скандал навколо Богдановича і його гри за Росію

  • 2 березня стало відомо, що український шахіст Богданович в інтернет-матчі "Україна – Росія" зіграв на боці росіян.
  • Коли навколо цього розгорнувся скандал у мережі, Богданович у фейсбуці виправдався: "Мені за це задонатили. Я роблю тільки те, що краще для бізнесу".
  • У тому ж пості шахіст написав: "Пропоную кожному українцеві й кожному росіянину, хто це прочитає, надіслати в коменти "обнімашки" на знак нашої вічної дружби та братерства".

Детальніше Український шахіст виступив за збірну Росії в матчі проти України та цинічно цим похизувався

 

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5 березня
Автор: Олесь Друкач
Теги: Україна – Росія Скандал Новини Росії Жертви Новини України Шахи Спорт
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