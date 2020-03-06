Помер український шахіст Богданович, який хизувався грою за Росію

Відомого українського шахіста Станіслава Богдановича та його 18-річну подругу знайшли мертвими у квартирі в Москві. Лише кілька днів тому Богданович потрапив у гучний скандал, коли зіграв за збірну Росії проти України та порадив українцям та росіянам частіше обійматися.

Молодих людей без ознак життя увечері 5 березня знайшов батько дівчини, коли повернувся додому. Про це повідомила низка телеграм-каналів та "Федеральное агентство новостей".

Нагадаємо 3 березня Богданович потрапив до бази "Миротворця" після матчу за Росію проти України

Згодом рідні померлих підтвердили імена жертв:

Станіслав Богданович – 27 років, одесит, гросмейстер і чемпіон України 2013 року зі швидких шахів.

Олександра Вернигора – студентка МДУ родом з Одеської області, шахістка. Їй було 18 років.

Правдивої інформації про причини смерті Богдановича та Вернигори немає. Відомо, що поруч із тілами лежали кульки з закисом азоту.

За попередньою інформацією, пара отруїлася звеселяючим газом.



Богданович та Вернигора / Фото з фейсбука шахіста

Коротко про скандал навколо Богдановича і його гри за Росію

2 березня стало відомо, що український шахіст Богданович в інтернет-матчі "Україна – Росія" зіграв на боці росіян.

Коли навколо цього розгорнувся скандал у мережі, Богданович у фейсбуці виправдався: "Мені за це задонатили . Я роблю тільки те, що краще для бізнесу".

У тому ж пості шахіст написав: "Пропоную кожному українцеві й кожному росіянину, хто це прочитає, надіслати в коменти "обнімашки" на знак нашої вічної дружби та братерства".

Детальніше Український шахіст виступив за збірну Росії в матчі проти України та цинічно цим похизувався