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Українського спортсмена спіймали на допінгу, який вживав легендарний Ленс Армстронг

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Данило Сапунов / triathlon.org.ua

Український тріатлоніст Данило Сапунов здав позитивний допінг-тест. Спортсмену загрожує тривала дискваліфікація.

Як повідомляє Tri2b.com, 8 жовтня 2019 року, за 4 дні до гонки Ironman Hawaii-2019, у крові спортсмена було виявлено еритропоетин.

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Повідомляється, що 38-річний українець отримає 4-річну дискваліфікацію.

Чому еритропоетин це допінг? Можливість м'язів витримувати вправи на витривалість залежить від подачі кисню. Тому основна причина, по якій спортсмени використовують цей стимулятор – поліпшення доставляння кисню до м'язів.

У результаті застосування еритропоетину відомий американський велогонщик Ленс Армстронг у 2012 році був довічно дискваліфікований за вживання допінгу і позбавлений всіх титулів починаючи з 1998 року

Українець Сапунов – учасник трьох Олімпійських ігор. У 2018 рік він виграв єдину в кар'єрі гонку серії Ironman в Малайзії.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Тріатлон Допінг
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