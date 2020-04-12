Українського спортсмена спіймали на допінгу, який вживав легендарний Ленс Армстронг

Український тріатлоніст Данило Сапунов здав позитивний допінг-тест. Спортсмену загрожує тривала дискваліфікація.

Як повідомляє Tri2b.com, 8 жовтня 2019 року, за 4 дні до гонки Ironman Hawaii-2019, у крові спортсмена було виявлено еритропоетин.

Читайте також Українського легкоатлета дискваліфікували на три роки за вживання допінгу

Повідомляється, що 38-річний українець отримає 4-річну дискваліфікацію.

Чому еритропоетин це допінг? Можливість м'язів витримувати вправи на витривалість залежить від подачі кисню. Тому основна причина, по якій спортсмени використовують цей стимулятор – поліпшення доставляння кисню до м'язів.

У результаті застосування еритропоетину відомий американський велогонщик Ленс Армстронг у 2012 році був довічно дискваліфікований за вживання допінгу і позбавлений всіх титулів починаючи з 1998 року

Українець Сапунов – учасник трьох Олімпійських ігор. У 2018 рік він виграв єдину в кар'єрі гонку серії Ironman в Малайзії.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.