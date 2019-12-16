Українського тенісиста Долгополова підозрюють в участі у договірних матчах

Український тенісист Олександр Долгополов потрапив під опис учасника договірних матчів. Німецькі ZDF і Die Welt опублікували інформацію про розслідування договірних матчів.

За даними Die Welt, в злочинну схему залучені 135 гравців, серед яких тенісист топ-30 рейтингу ATP.

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З чинних гравців топ-30 під ці критерії потрапляють Маттео Берреттіні (8), Дієго Шварцман (14), Алекс де Мінаур (18), Бенуа Пер (24) і Ніколоз Басилашвілі (26).

Крім того, серед чинних тенісистів є ще п'ять переможців трьох турнірів ATP, які раніше були в топ-30: Віктор Троїцькі, Олександр Долгополов, Андреас Сеппі, Дамір Джумхур і Жоао Соуза.

У 2017 році по Долгополову, який через травму досі не грає, вже проводилося розслідування. Перед матчем з Тіаго Монтейро на турнірі у Вінстон-Сейлемі коефіцієнт на перемогу українця став різко зростати.

Троїцькі теж викликав підозри, коли програв зустріч, в якій вів 6:1, 5:1, 40:15 на подачі.

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Також ЗМІ повідомляють, що кримінальну схему в семи країнах світу могла організувати вірменська мафія.

Що відомо про травму Долгополова?У травні 2018 року Олександр зазнав травми руки. Тенісист переніс декілька операцій на кисті. Долгополов не брав участі у турнірах з травня 2018 року. 31-річний тенісист знявся з Australian Open-2020 через чергову операцію.