Українського тренера забрала швидка зі стадіону під час матчу

Під час матчі між "Гірник-Спортом" та "Колосом" у Кривому Розі, наставника команди гостей Володимира Мазяра забрала швидка прямо під час матчу.

У другому таймі, коли "Гірник-Спорт" вийшов вперед у рахунку 2:1, до тренерської лавки команди гостей направилася швидка допомога. Вона відвезла до лікарні головного тренера команди Володимира Мазяра.

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"На щастя, все обійшлося. Хвилин через двадцять наставник "Гірника-Спорт" прибув на стадіон і розділив успіх з футболістами", – повідомили у клубі.