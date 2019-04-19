Українського тренера забрала швидка зі стадіону під час матчу

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Володимир Мазяр
Володимир Мазяр

Під час матчі між "Гірник-Спортом" та "Колосом" у Кривому Розі, наставника команди гостей Володимира Мазяра забрала швидка прямо під час матчу.

У другому таймі, коли "Гірник-Спорт" вийшов вперед у рахунку 2:1, до тренерської лавки команди гостей направилася швидка допомога. Вона відвезла до лікарні головного тренера команди Володимира Мазяра.

До слова: Ще один український клуб можуть позбавити професійного статусу через договірні матчі, – ЗМІ

"На щастя, все обійшлося. Хвилин через двадцять наставник "Гірника-Спорт" прибув на стадіон і розділив успіх з футболістами", – повідомили у клубі.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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