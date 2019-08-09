Українського воротаря дискваліфікували на 10 матчів за расизм

Українського голкіпера Костянтина Махновського з латвійського клубу "Вентспілс" дискваліфікували одразу на 10 матчів. Причиною стали расистські висловлювання гравця.

У кінці матчу проти мальтійської "Гзіри" у другому раунді кваліфікації Махновський отримав червону картку. Все через суперечку з гравцем команди-суперниці Амаду Самба.

Представники "Гзіри" заявили, що у Махновський образив Самба за расовою ознакою. Тож Дисциплінарний комітет УЄФА дискваліфікував українця на десять матчів. Самба, який теж за суперечки отримав червону картку, дискваліфікований на два матчі.

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При цьому представники "Вентспілса" заперечили расистські висловлювання Махновського та у всьому звинуватили суперників. Виконавчий директор латвійського клубу Сергій Усачов заявив, що у "Гзірі" таким способом намагаються приховати свої помилки під час організації матчу.

"Не була забезпечена безпека нашої команди. Все почалося з інциденту після завершення матчу, коли наш воротар відправився до команди святкувати перемогу. У цей момент на нього напав мальтійський гравець. Ніхто зі служби безпеки не намагався запобігти інциденту. Тільки завдяки працівникам нашого клубу вдалося привернути увагу головного судді. Тільки тоді нашого воротаря вдалося витягнути з натовпу. Після цього ми насилу дісталися до роздягальні, суперники поводилися дуже агресивно. Після цього ми почули звинувачення про расистські висловлювання нашого воротаря. Наш воротар є громадянином України, який навіть не говорить по-англійськи. Крім того, ми – багатонаціональна команда, в якій принципово немає расизму", – заявив Сергій Усачов.

Варто додати, що "Вентспілс" вже зіграв наступний матч. Команда вдома поступилася португальському "Гімарайнш" 0:3.

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