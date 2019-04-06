Українському півзахиснику зламали ніс під час матчу: фото жахливої травми

Український півзахисник Ігор Харатін зіграв у матчі за "Ференцварош" у Кубку Угорщини. Команда, яку тренує Сергій Ребров, програла за сумою двох матчів "МОЛ Віді", а Харатіну у цьому матчі зламали ніс.

Перший матч між цими командами на полі "Ференцвароша" закінчився перемогою "МОЛ Віді" 2:1. У матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Угорщини вже на 7-ій хвилині "Ференцварош" залишився у меншості. Пропустили гості ж на 58-ій хвилині від Ніколова та на 82-ій – від Міланова. І за сумою двох матчів вилетіли з Кубка Угорщини.

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Відеоогляд матчу "МОЛ Віді" – "Ференцварош"

Ігор Харатін у цьому матчі отримав травму – йому зламали ніс. Відповідне фото гравець виклав у себе в Instagram. І навіть пожартував з себе. "Тепер буду красивим. Але це не точно", – підписав фото Ігор Харатін.