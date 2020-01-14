Українському плавцеві не вистачило 0,02 секунди, щоб перемогти на турнірі в Китаї

Одразу дві медалі завоювали українські плавці на першому етапу FINA Champions Series у китайському Шеньчжені.

Другий час на дистанції 50 метрів батерфляєм показав Денис Говоров – 23,30 секунд. Від переможця бразильця Ніколаса Сантоса він відстав лише на 0,02 секунди.

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Ще одну медаль збірна України здобула у 200-метрівці батерфляєм. Її приніс 19-літній Денис Кесіль. Він проплив дистанцію за 1:57.82 хвилини, програвши переможцю 02.65 секунди.

Що таке FINAМіжнародна аматорська федерація плавання (скорочено FINA) — організація, що об'єднує більшість національних плавальних федерацій, визначає основні напрямки розвитку деяких (найпопулярніших) водних видів спорту, зараз це: плавання, стрибки у воду, синхронне плавання, водне поло, плавання на відкритій воді.



Під егідою FINA проводиться Чемпіонат світу з водних видів спорту та інші міжнародні змагання. Штаб-квартира організації розташована у швейцарській Лозанні.