Українську арбітерку визнано однією з найкращих у світі
Українка Катерина Монзуль потрапила до десятки найкращих арбітерок світу за підсумками 2019 року. Експерти та журналісти взяли участь у референдумі з визначення найкращої жінки-рефері 2019 року, що проводила IFFHS (Міжнародна федерація футбольної історії і статистики).
Монзуль у топ-10
Українка Катерина Монзуль посіла шосте місце. Цього року Катерина на міжнародному рівні працювала на матчах жіночого чемпіонату світу.
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У ролі головної арбітерки українка виступала у трьох іграх: Німеччина – Іспанія (1:0), Камерун – Нова Зеландія (2:1) у груповому раунді та Франція – США (1:2) у чвертьфіналі.
У річному доробку Монзуль й статусні зустрічі жіночої Ліги чемпіонів, у тому числі – чвертьфінальний поєдинок минулого розіграшу трофею між французьким "Ліоном" та німецьким "Вольфсбургом" (2:1).
У сезоні-2019/2020 у вересні Монзуль уже відпрацювала на грі 1/16 фіналу між італійським "Ювентусом" та іспанською "Барселоною" (0:2).
Хто став найкращою арбітеркою?
Упевнену перемогу в опитуванні здобула француженка Стефані Фраппар.
Результати голосування / скріншот
У квітні 2019 року було оголошено, що Фраппар стане першою жінкою-суддею у вищій лізі чемпіонату Франції.
28 квітня вона дебютувала в Лізі 1 в матчі 34-го туру "Ам'єн" – "Страсбург", в якому показала 4 попередження.
Фраппар працювала головною суддею на фіналі жіночого чемпіонату світу між США та Нідерландами.
Також 14 серпня 2019 року Фраппар стала першою жінкою-рефері, яка працювала на матчі чоловічих команд у єврокубках. Француженка розсудила "Ліверпуль" та "Челсі" у матчі за Суперкубок УЄФА.