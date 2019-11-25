Українську арбітерку визнано однією з найкращих у світі

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Катерина Монзуль / shakhtar.com

Українка Катерина Монзуль потрапила до десятки найкращих арбітерок світу за підсумками 2019 року. Експерти та журналісти взяли участь у референдумі з визначення найкращої жінки-рефері 2019 року, що проводила IFFHS (Міжнародна федерація футбольної історії і статистики).

Монзуль у топ-10

Українка Катерина Монзуль посіла шосте місце. Цього року Катерина на міжнародному рівні працювала на матчах жіночого чемпіонату світу.

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У ролі головної арбітерки українка виступала у трьох іграх: Німеччина – Іспанія (1:0), Камерун – Нова Зеландія (2:1) у груповому раунді та Франція – США (1:2) у чвертьфіналі.

У річному доробку Монзуль й статусні зустрічі жіночої Ліги чемпіонів, у тому числі – чвертьфінальний поєдинок минулого розіграшу трофею між французьким "Ліоном" та німецьким "Вольфсбургом" (2:1).

У сезоні-2019/2020 у вересні Монзуль уже відпрацювала на грі 1/16 фіналу між італійським "Ювентусом" та іспанською "Барселоною" (0:2).

Хто став найкращою арбітеркою?

Упевнену перемогу в опитуванні здобула француженка Стефані Фраппар.


Результати голосування / скріншот

У квітні 2019 року було оголошено, що Фраппар стане першою жінкою-суддею у вищій лізі чемпіонату Франції.

28 квітня вона дебютувала в Лізі 1 в матчі 34-го туру "Ам'єн" – "Страсбург", в якому показала 4 попередження.

Фраппар працювала головною суддею на фіналі жіночого чемпіонату світу між США та Нідерландами.

Також 14 серпня 2019 року Фраппар стала першою жінкою-рефері, яка працювала на матчі чоловічих команд у єврокубках. Француженка розсудила "Ліверпуль" та "Челсі" у матчі за Суперкубок УЄФА.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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