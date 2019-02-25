Українську баскетбольну команду покарали через підставного гравця

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Українську баскетбольну команду покарали через підставного гравця

Команда ДЮСШ-1 "Едельвейс" з Хмельницького у своїх матчах використала підставного гравця зі старшої вікової групи. Команду покарали за це.

Службове розслідування підтвердило факт, що під прізвищем Дар’ї Яремової (2006 р.н.) з ЗОШ №9 Хмельницького насправді грала Діана Полов'юк (2005 р.н.) з НВК №2 Хмельницького. Про це йдеться у повідомленні Федерації баскетболу України.

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Згідно ст. 44 Правил проведення XVII чемпіонату України серед юнацьких команд ДЮСШ-1 Едельвейс зараховано поразки "Позбавленням права" у всіх матчах ВЮБЛ, де брала участь гравець під прізвищем Дар’я Яремова.

Також вирішено відсторонити від керівництва командою ДЮСШ-1 "Едельвейс" у всіх офіційних змаганнях ФБУ до закінчення сезону-2018/19 р. тренера Тимчука.

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Теги: Спорт Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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