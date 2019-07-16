Українську чемпіонку Вімблдону Снігур тепло зустріли в Києві: фото

Українська тенісистка Дар'я Снігур повернулася у Київ після сенсаційної перемоги на юніорському Вімблдоні. Снігур в аеропорту "Бориспіль" зустрічали вболівальники та журналісти.

Тенісистка зізналася, що перемогти на Вімблдоні була мрія її дитинства й вона багато працювала заради цього титулу.

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Раніше були мрії, а зараз – цілі. Поки я не буду їх озвучувати, але попереду, звичайно, поставила їх. Планка? Головне, без травм,

– сказала Снігур.



Усі фото: ФТУ

17-річна українка стала чемпіонкою Вімблдону 2019 серед юніорок, перемігши у фіналі Алексу Ноель із США.

Окрім Снігур Вімблдон також вигравала Катерина Бондаренко. До стадії фіналу юніорського Вімблдону доходили ще три представниці України: Тетяна Перебийніс, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.