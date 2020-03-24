Українську прем'єр-лігу може очолити колишній віцепрезидент "Руху"

Глава Львівської асоціації футболу Олександр Шевченко розглядається як новий глава Української прем'єр-ліги (УПЛ). Наразі він єдиний претендент на заміну швейцарцю Томасу Грімму, чий контракт добігає кінця.

Колишній президент УПЛ Володимир Генінсон підтвердив, що Шевченка розглядають як нового керівника прем'єр-ліги.

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На цей момент обговорюється тільки одна кандидатура – Олександра Шевченко. Він очолив кілька років тому Львівську федерацію футболу. Ми бачимо висоти, яких ця федерація домоглася. Від найбільшого розвитку аматорського футболу до професійних клубів,

– сказав Генінсон "Футбол NEWS".

Володимир Генінсон сказав, що не чув про інших кандидатів. "Чи будуть інші заявки – не знаю", – додав ексглава УПЛ.

Генінсон, який був президентом УПЛ з 2016 до 2018 рік, сказав, що не повернеться у президентське крісло.

"Це вже перегорнута сторінка для мене", – сказав Генінсон.

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Наразі главою УПЛ є швейцарець Томас Грімм. Він не збирається йти на другий термін.

1 листопада 2019 року віцепрезидент Прем'єр-ліги Маркіян Ключковський офіційно покинув свій пост в УПЛ.

Маркіян Ключковський До цього Ключковський деякий час формально залишався в штаті ліги, працюючи "на громадських засадах".

Очікується, що вибори нового президента УПЛ пройдуть після карантину в Україні.

Що відомо про Олександра Шевченка?Народився 16-го жовтня 1972-го року у Львові. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Колишній віцепрезидент львівського клубу "Рух".

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