Українцем Зубковим цікавляться клуби одразу з чотирьох європейських чемпіонатів
Ведучий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський прокоментував інформацію про те, що італійська "Сампдорія" погодила річний трансфер українського хавбека "Ференцвароша" Олександра Зубкова.
Раніше була інформація, що італійський клуб заплатить за українця 4,5 мільйона євро. При цьому вартість Олександра за даними Transfermarkt складає менше ніж 1,5 мільйона євро.
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За нашою інформацією, у Зубкова є пропозиції. Ним цікавляться клуби Італії, "Сампдорія" точно там фігурує. Також Німеччини, Бельгії та Данії. З Данії це один з топів, команда, яка виступає в єврокубках. "Ференцварош" і Ребров хочуть залишити Зубкова, його оренда розрахована до кінця сезону. В угорського клубу є моральне право першої ночі. "Шахтар" буде першим розглядати пропозицію від "Ференцвароша", а наскільки вона влаштує "гірників", покажуть цифри,
– сказав Співаковський.
- Український нападник прекрасно адаптувався в Угорщині, ставши одним з лідерів "Ференцвароша". В активі Зубкова 9 голів і 8 асистів у 33 матчах за команду Сергія Реброва.
- За "Шахтар" вінгер провів 23 матчі, відзначившись лише однією результативною передачею. До "Ференцвароша" гравець також грав на правах оренди за "Маріуполь" в сезоні 2018/2019.
- "Ференцварош" лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини, маючи в своєму активі 49 очок після 21 зіграного матчу. У наступному турі команда Сергія Реброва, за яку виступає ще один українець Ігор Харатін, зіграє 7 березня проти "Залаегерсега".
- "Сампдорія" в Серії А йде на 17 місці. Відрив від зони вильоту складає одне очко. У найближчому турі чемпіонату Італії "Сампа" битиметься з "Ромою" 8 березня.