Українцем Зубковим цікавляться клуби одразу з чотирьох європейських чемпіонатів

Ведучий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський прокоментував інформацію про те, що італійська "Сампдорія" погодила річний трансфер українського хавбека "Ференцвароша" Олександра Зубкова.

Раніше була інформація, що італійський клуб заплатить за українця 4,5 мільйона євро. При цьому вартість Олександра за даними Transfermarkt складає менше ніж 1,5 мільйона євро.

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За нашою інформацією, у Зубкова є пропозиції. Ним цікавляться клуби Італії, "Сампдорія" точно там фігурує. Також Німеччини, Бельгії та Данії. З Данії це один з топів, команда, яка виступає в єврокубках. "Ференцварош" і Ребров хочуть залишити Зубкова, його оренда розрахована до кінця сезону. В угорського клубу є моральне право першої ночі. "Шахтар" буде першим розглядати пропозицію від "Ференцвароша", а наскільки вона влаштує "гірників", покажуть цифри,

– сказав Співаковський.