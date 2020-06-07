Українці на куражі: футболісти долучились до розгрому суперника – відео
У 12 турі чемпіонату Білорусі брестське "Динамо" приймав удома "Мінськ". Три асисти та гол українців принесли розгромну перемогу над командою Леоніда Кучука.
Всі три українці "Динамо", а це Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок вийшли на цей поєдинок у стартовому складі і зробили великий об'єм роботи для перемоги своєї команди.
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Відмінна гра українців
Вже на 6-й хвилині зустрічі гості відзначились першими. Після перерви Олександр Нойок вивів команду уперед. Йому асистував ексзбірник України Артем Мілевський, який згодом віддав ще результативні передачі.
Додамо, що український слід у "Мінську" теж присутній. У складі команди є одразу чотири українці, але вони не настільки на слуху, як ті ж Мілевський або Хачеріді.
Третій українець у складі Євген Хачеріді провів на полі усі 90 хвилин. Український захисник надійно відіграв в обороні та записав собі в пасив жовту картку на 45-й хвилині.
Остаточний рахунок поєдинку – 6:1. У активі брестського "Динамо" 19 набраних пунктів і поки що піднявся на шосте місце Вищої ліги.
"Динамо" – "Мінськ" відеоогляд матчу