У 12 турі чемпіонату Білорусі брестське "Динамо" приймав удома "Мінськ". Три асисти та гол українців принесли розгромну перемогу над командою Леоніда Кучука.

Всі три українці "Динамо", а це Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок вийшли на цей поєдинок у стартовому складі і зробили великий об'єм роботи для перемоги своєї команди.

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Відмінна гра українців

Вже на 6-й хвилині зустрічі гості відзначились першими. Після перерви Олександр Нойок вивів команду уперед. Йому асистував ексзбірник України Артем Мілевський, який згодом віддав ще результативні передачі.

Додамо, що український слід у "Мінську" теж присутній. У складі команди є одразу чотири українці, але вони не настільки на слуху, як ті ж Мілевський або Хачеріді.

Третій українець у складі Євген Хачеріді провів на полі усі 90 хвилин. Український захисник надійно відіграв в обороні та записав собі в пасив жовту картку на 45-й хвилині.

Остаточний рахунок поєдинку – 6:1. У активі брестського "Динамо" 19 набраних пунктів і поки що піднявся на шосте місце Вищої ліги.

"Динамо" – "Мінськ" відеоогляд матчу