Керівник компанії Top Rank Боб Арум склав на його думку портрет ідеального боксера. Українців у цьому списку не виявилось.

Навички найкращих боксерів світу ввійшли у цей портрет, повідомляє wbcboxing у Instagram.

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Найбільше якостей у характеристику взяли від Мохаммеда Алі.

Ідеальний боєць за версією Боба Арума

Сила – Майк Тайсон (50-6-0, 44 KO).

– Майк Тайсон (50-6-0, 44 KO). Швидкість – Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO).

– Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO). Боксерський інтелект – Мохаммед Алі (56-5, 36 KO).

– Мохаммед Алі (56-5, 36 KO). Джеб – Мохаммед Алі (56-5, 36 KO).

– Мохаммед Алі (56-5, 36 KO). Міцне підборіддя – Мохаммед Алі (56-5, 36 KO).

– Мохаммед Алі (56-5, 36 KO). Мужність – Хуліо Сезар Чавес (107-6-2, 85 KO).

– Хуліо Сезар Чавес (107-6-2, 85 KO). Захист – Андре Ворд (32-0, 16 KO).