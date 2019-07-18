Українці допомогли команді Реброва вийти у другий раунд Ліги чемпіонів: відео

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ФК "Ференцварош"
ФК "Ференцварош" / fradi.hu

Угорський "Ференцварош", яким керує Сергій Ребров, у матчі-відповіді 1-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів на виїзді здолав "Лудогорець" з рахунком 3:2.

Лудогорець – Ференцварош 2:3
Голи: Терзієв, 24, Хайстер, 69 (авт.) – Харатін, 17, Шкварка, 21, Нген, 48

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У складі "фраді" грали три українця – півзахисники Ігор Харатін, Данило Ігнатенко і Олександр Зубков. Всі вони вийшли в стартовому складі "Ференцвароша".

Вже на 17-й хвилині Харатін вивів чемпіонів Угорщини вперед ударом головою після навісу Зубкова, а через 3 хвилини Олександр вже асистував Шкварці.

Пізніше Тирзієв відіграв один м'яч, давши надію болгарам, а на 29-й хвилині Шверчок не зміг реалізувати пенальті. На початку другого тайму Нген знову збільшив розрив у рахунку до двох м'ячів.

В середині другого тайму болгарський клуб знову скоротив відставання в рахунку, втім, під кінець матчу "Лудогорець" залишився в меншості і не зміг вирвати хоча б нічию – 3:2 на користь "Ференцварошу".

У наступному раунді Ліги чемпіонів підопічні Реброва битимуться з мальтійської "Валлеттою".

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Сергій Ребров Ліга чемпіонів ФК Ференцварош
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