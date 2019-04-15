Українці Лунін та Кравець не потрапили у заявку "Леганеса" на матч проти "Реалу"

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Лунін у матчі за "Леганес"
Лунін у матчі за "Леганес"

Український воротар Андрій Лунін та захисник Василь Кравець не зіграють за "Леганес" у матчі чемпіонату Іспанії проти мадридського "Реалу". Обоє гравців не потрапили до заявки на матч.

Лунін, права на якого належать саме "Реалу", програв конкуренцію не лише Івану Куельяру, але й Андресу Пріето, який і потрапив у заявку на матч.

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Щодо Василя Кравця, то він востаннє виходив грати за "Леганес" ще 16 березня у грі проти "Жирони". Наступний матч українець провів на лаві запасних, а після цього двічі не потрапляв до заявки на гру.

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До слова, за "Реал" у цьому матчі на воротах стоятиме не Тібо Куртуа, а Кейлор Навас.

Матч "Леганес" – "Реал" розпочнеться о 22:00.

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Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін Василь Кравець
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