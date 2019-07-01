Українці можуть пишатися досягненнями збірної на Європейських іграх, – Сергій Бубка

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка підбив підсумки участі команди України на других Європейських іграх.

Сергій Бубка високо оцінив досягнення українських спортсменів на II Європейських іграх в Мінську. Слова Бубки наводить прес-служба НОК.

Справжні герої! Українські чемпіони II Європейські ігри: фоторепортаж

Українці можуть пишатися здобутками збірної. Ці десять днів наші спортсмени дарували неповторні моменти радості й гордості своїм співвітчизникам, перемагаючи на славу України. Виступ нашої команди на Іграх в Мінську є феєричним. 51 здобута медаль і 3 загальнокомандне місце серед 50 країн Європи — чудовий підсумок.



Попри те, що порівняно з минулими Іграми, де розігрувалось 243 комплекти нагород, зараз програма змагань передбачала лише 200, збірна України перевершила всі попередні показники, зокрема здобуто 16 золотих нагород, що вдвічі більше ніж у Баку-2015. Ми дійсно маємо гарний потенціал і потужні спортивні традиції, а Україна є великою спортивною європейською державою. Такі перемоги об’єднують націю,

– наголосив Бубка.

Президент НОК також висловив глибоку вдячність усім спортсменам збірної, тренерам та фахівцям, лікарям та масажистам, владним структурам і спортивним організаціям, а також менеджерам спорту, завдяки яким на престижному форумі усієї Європи на честь українських перемог лунав гімн та піднімався прапор країни.

На рахунку української команди 51 медаль на других Європейських іграх, в тому числі 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових. У загальнокомандному заліку збірна України посіла 3 місце.