Українці Петрова й Дериземля не змогли потрапити на п'єдестал "Гонки легенд" у Білорусі

У Білорусі відбулася змішана естафета "Гонки легенд". Найкращий результат продемонстрували дві білоруські біатлоністки, які завершували цим стартом свою спортивну кар'єру – Дар'я Домрачева і Надія Скардіно.

Сімейний дует Домрачева/Бйорндален на останню стрільбу прийшов фаворитом. Але Уле-Ейнар погано відпрацював вирішальний рубіж, промахнувшись тричі.

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Водночас його основний суперник Сергій Новіков допустив лише одну помилку. Відтак Новіков і Скардіно здобули перемогу, а легендарний Бйорндален з білорускою Домрачевою стали другими.

Український дует Олена Петрова/Андрій Дериземля непогано проявив себе на трасі, але п'ять кіл штрафу не дозволили поборотися за призове місце. Українці фінішували на 5 позиції.

Раніше перемогу у мас-старті здобув українець Андрій Дериземля. 41-літній українець фінішував першим, показавши час 5:29,4.

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