Українці в НБА потужно провели заключні матчі в 2019 році

Гравець збірної України та захисник "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк цієї ночі разом зі своєю командою зустрічався з "Ютою Джаз". Команда Дуейна Кейсі поступилась з рахунком 104:81, а Святослав став одним із найкращих у своїй команді.

Михайлюк вийшов у старті та провів на паркеті 31 хвилину, набрав 15 балів (3/6 двоочкових, 3/7 триочкових), виконав 3 підбирання та 1 перехоплення при 2 фолах.

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Юта – Детройт 104:81

Бігмен Атланти та центровиї нашої збірної Олексій Лень навпаки своєю результативністю зумів допомогти команді обіграти Орландо з рахунком 101:93.

На рахунку Олексія цієї ночі потужний, вже п’ятний у сезоні дабл-дабл, який домоміг Атланті перервати серію із 10 поразок поспіль.

Лень вийшов з лавки та провів на паркеті 24 хвилини, за які набрав 18 балів (9/11 двоочкових, 0/3 триочкових, 0/2 штрафних), виконав 12 підбирань, віддав 2 передачі при 2 фолах.

Орландо – Атланта 93:101