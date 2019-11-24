Українці вибороли ще дві медалі на Кубках світу з фехтування

У Берні (Швейцарія), Каїрі (Єгипет) і Орлеані (Франція) тривають етапи Кубка світу. 24 листопада відбувся ряд командних змагань.

Чоловіки-шпажисти в Берні здобули бронзу в командних змаганнях. Анатолій Герей, Богдан Нікішин та Роман Свічкарь програли Італії в півфіналі (31:32), але яскраво перемогли Японію (32:31) у матчі за бронзу.

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Початок матчу був за українцями, які після двох сутичок вели – 4:3. Але потім з різницею в п'ять уколів програв Роман Свічкарь. Наздогнати японців вдалося тільки через чотири сутички на позначці 24:24, причому зробив це все той же Свічкарь, який переміг. Наступна дуель Анатолія Герея завершилася внічию і рахунок в матчі став 26:26. А долю медалі вирішила перемога Богдана Нікішина над Кокі Кано – 6:5.



Чоловіча збірна України з фехтування | Фото: Prosportua

В Орлеані українські шаблістки Аліна Комащук, Олена Вороніна і Ольга Харлан також поступилися в півфіналі Кореї (43:45). Але в матчі за бронзу перемогли Угорщину (45:36).



Жіноча збірна України з фехтування / Фото: Prosportua

Спорт 24 писав, що українські шпажисти виграли дві нагороди на етапі Кубка світу з фехтування у швейцарському Берні. Золото на свій рахунок записав Ігор Рейзлін.

Також у французькому Орлеані без нагороди не залишилася титулована Ольга Харлан. Українка відкрила олімпійський сезон бронзою Кубка світу.