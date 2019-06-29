Українці Яремчук та Безус знову забили за бельгійський "Гент" у товариському матчі: відео

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Роман Яремчук забив гол за "Гент" у товариському матчі
Роман Яремчук забив гол за "Гент" у товариському матчі

Бельгійський "Гент", за який виступають українці Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук, зіграв контрольний матч. І знову українці відзначилися забитими голами.

Як і у попередньому матчі проти "Мерелбеке", за "Гент" забили Яремчук та Безус.

Дивіться відео, як гравці збірної України Яремчук та Безус забили за бельгійський клуб в товариському матчі

Цього разу у матчі проти "Діккельвенне" Яремчук забив п'ятий гол команди ще у першому таймі. Гол Безуса у другому таймі був єдиний і встановив остаточний рахунок матчу 6:0.

Відео голу Безуса за "Гент" у товариському матчі

При цьому Безус міг відзначитися і зі штрафного, але воротар потягнув потужний удар українця під перекладину воріт.

Відео удару зі штрафного Романа Безуса

Щодо Ігоря Пластуна, то захисник у цьому матчі вийшов на заміну на 60-ій хвилині. Тоді ж Яремчук уступив місце на полі грузину Гіоргі Квілітаю.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
Джерело: 24 канал
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