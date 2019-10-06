Українці Єлістратова та Воронцов перемогли на етапі Кубка Європи з триатлону

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Юлія Єлістратова
Юлія Єлістратова / Фото з відкритих джерел

Українські триатлоністи Юлія Єлістратова та Віталій Воронцов здобули по золоту на Кубку Європи в Туреччині.

Єлістратова другий рік поспіль здобуває перемогу на етапі в Туреччині. Час українки – 1.01,14. Вона випередила найближчу суперницю з Німеччини на 9 секунд.

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"І знову золото на етапі Кубка Європи в Аланії. Відчувала себе як на домашньому старті, змагаючись тут в 13-й раз. Тут вперше "зробила олімпійку" в 2004 році, вперше перемогла на етапі Кубка в 2007-му, та й взагалі дев'ять разів потрапляла в ТОП-3. Дякую організаторам за проведення чудесного заходу. Це були швидкі 5,2 км бігу, і я з задоволенням піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу ", - прокоментувала Єлістратова.

Також золото в юніорському розряді в Туреччині завоював українець Віталій Воронцов. Він випередив найближчого переслідувача на 30 секунд. Його час – 57,47.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Тріатлон
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