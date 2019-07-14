Українці зібрали медальний врожай на чемпіонаті Європи з греблі

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Людмила Лузан і Анна Четверікова
Людмила Лузан і Анна Четверікова / canoe.in.ua

Скарбничка збірної України поповнилася двома золотими медалями чемпіонату Європи серед молоді та юніорів з греблі в чеському місті Рачіце.

Спочатку Анастасія Четверікова виграла заплив в каное-одиночці на дистанції 500 метрів, випередивши найближчу суперницю на 3,7 секунди.

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Потім Четверікова виграла другу медаль найвищої проби. Правда, вже не в одиночці, а в складі каное-двійки з Людмилою Лузан. Вони на 2,8 секунди випередили найближчих переслідувачів з команди Молдови.

Також українцям вдалося виграти ще кілька бронзових медалей. Першу бронзу виграли українки в заїзді юніорських байдарок-двійок. Відзначилися Іванна Дьяченко та Ельвіра Грішакова.

Потім ще одну бронзу виграла юніорська четвірка каноїстів. Вона виступала в складі Артем Четвертак, Іван Білоус, Олег Зорій і Тарас Кузик.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту
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