Українця Ордеця принизили у чемпіонаті Росії, прокинувши переможний м'яч йому поміж ніг: відео
Український захисник Іван Ордець дебютував у чемпіонаті Росії. Але сам матч для українця виявився принизливим.
Ордець вийшов на заміну в другому таймі, замінивши іншого захисника. На той час рахунок у матчі був 1:1. А на 82-й хвилині "Локомотив" забив переможний гол. Його автором став Міранчук, який вдало прокинув м'яч поміж ніг Ордеця та пробив у дальній кут воріт.
Водночас українець Яремчук забив шостий гол за "Гент" за сім матчів: відео
Після цього матчу московське "Динамо", за яке виступає Ордець, перебуває у зоні вильоту. Для українця це ж був перший матч за основу "Динамо".
Джерело: 24 канал
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