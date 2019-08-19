Українця Ордеця принизили у чемпіонаті Росії, прокинувши переможний м'яч йому поміж ніг: відео

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Іван Ордець
Іван Ордець

Український захисник Іван Ордець дебютував у чемпіонаті Росії. Але сам матч для українця виявився принизливим.

Ордець вийшов на заміну в другому таймі, замінивши іншого захисника. На той час рахунок у матчі був 1:1. А на 82-й хвилині "Локомотив" забив переможний гол. Його автором став Міранчук, який вдало прокинув м'яч поміж ніг Ордеця та пробив у дальній кут воріт.

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Після цього матчу московське "Динамо", за яке виступає Ордець, перебуває у зоні вильоту. Для українця це ж був перший матч за основу "Динамо".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
Джерело: 24 канал
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