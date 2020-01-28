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Українця Петряка забрали з поля на ношах у матчі чемпіонату Угорщини – фото

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Іван Петряк (праворуч) / Фото з відкритих джерел

Півзахисник "Фехервара" Іван Петряк отримав травму ребра в матчі чемпіонату Угорщини проти "Гонведа" (0:0).

Українець покинув поле на 59 хвилині. В українця тріщина в ребрі. Петряк не допоможе своїй команді протягом чотирьох тижнів, інформує ulloi129.hu.

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Іван Петряк травмувався / Фото: ulloi129.hu

У нинішньому сезоні Петряк зіграв 19 матчів за "Фехервар", відзначившись одним забитим м'ячем.

Команда українця займає друге місце в чемпіонаті Угорщини з відставанням від "Ференцвароша" в шість очок. У наступному турі "Фехервар" зіграє з "Уйпештом" на виїзді.

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19900
Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Іван Петряк
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