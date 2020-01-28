Українця Петряка забрали з поля на ношах у матчі чемпіонату Угорщини – фото
Півзахисник "Фехервара" Іван Петряк отримав травму ребра в матчі чемпіонату Угорщини проти "Гонведа" (0:0).
Українець покинув поле на 59 хвилині. В українця тріщина в ребрі. Петряк не допоможе своїй команді протягом чотирьох тижнів, інформує ulloi129.hu.
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Іван Петряк травмувався / Фото: ulloi129.hu
У нинішньому сезоні Петряк зіграв 19 матчів за "Фехервар", відзначившись одним забитим м'ячем.
Команда українця займає друге місце в чемпіонаті Угорщини з відставанням від "Ференцвароша" в шість очок. У наступному турі "Фехервар" зіграє з "Уйпештом" на виїзді.
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