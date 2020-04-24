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Українця, який є лідером європейського клубу, хочуть натуралізувати

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Олександр Нойок
Олександр Нойок / ФК "Динамо" Брест

Колишній тренер "Карпат" і "Чорноморця" Олег Дулуб висловився про можливу натуралізацію українського півзахисника "Динамо" Брест Олександра Нойока.

Раніше сам Нойок заявляв, що готовий змінити громадянство. Хавбек грає в Білорусі з 2016 року і розгляне конкретну пропозицію поміняти паспорт.

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Олександр Нойок – один з найкращих гравців чемпіонату Білорусі, на своїй позиції так точно. Кажуть, що його хочуть натуралізувати і заграти за збірну Білорусі. Я позитивно ставлюся до натуралізації, вона створює конкуренцію всередині ринку, змушує розвиватися білоруським гравцям,
– сказав Олег Дулуб.

  • Олександр Нойок грає в чемпіонаті Білорусі з березня 2016 року після переходу в мінське "Динамо" з "Металіста". З 2018 роки півзахисник виступає за "Динамо" Брест.
  • Свого часу Нойок виступав за збірні України різних вікових категорій, в тому числі U-21. Однак зіграти за національну команду країни Олександр шансу не отримував.
  • Наразі Нойок – найдорожчий гравець чемпіонату Білорусі. Аналітичний портал Transfermarkt оцінив 27-річного українця в 1,5 мільйона євро.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Новини Білорусі
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