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Українцю Редкачу вдвічі скоротили дискваліфікацію за укус суперника і дозволили отримати призові

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Іван Редкач в бою проти Денні Гарсії / Getty Images

Атлетична комісія штату Нью-Йорк переглянула своє рішення щодо дискваліфікації українського боксера Івана Редкача. І змінила його.

Нагадаємо, 26 січня Іван Редкач бився з американцем Денні Гарсією в поєдинку за право битися з чемпіоном світу за версією WBC. Бій тривав 12 раундів, а Редкач програв Гарсії рішенням суддів. Більше, аніж сам результат, це бій привернув увагу тим, що у 8-у раунді Редкач вкусив суперника, коли боксери перебували у клінчі. Сам укус був не сильний, і суддя не помітив цей епізод. Однак Атлетична комісія штату Нью-Йорк вирішила покарати українця. Його дискваліфікували на один рік, а також наклали штраф у розмірі 10 тисяч доларів. Також покарання передбачало, що боксер відмовиться від гонорару за цей бій на користь комісії.

До слова: Редкач вперше прокоментував скандальний укус суперника в програному бою

Та все ж Атлетична комісія таки вирішила переглянути своє рішення після погроз судових позовів. Як пише Boxing Scene, дискваліфікацію Івану Редкачу було скорочено до шести місяців. Також йому дозволили отримати гонорар за бій – 300 тисяч доларів. Однак штраф у 10 тисяч доларів залишили в силі.

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Іван Редкач Спорт Бокс
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