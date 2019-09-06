Україну чекає матч із загнаною у кут Литвою

Цієї суботи, 7 вересня, збірна України може ще на один крок наблизитися до Євро-2020. За спиною у команди Андрія Шевченка половина матчів групового турніру кваліфікації, й рівні шанси з Португалією потрапити на чемпіонат Європи. Правда, у чинних чемпіонів є ще цілих два матчі у запасі.

Наступний суперник збірної України – команда Литви. Для нас це особливий опонент. Саме його українці обіграли першим в історії нашої національної команди. Це сталося у травні 1993 року у Вільнюсі, де пройде і найближчий матч.

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Якщо вірити експертам, то нас знову чекає позитивний результат. Аналітики Parimatch дають 79% на те, що переможе збірна України. Тут потрібно враховувати рівень суперників. Україна займає 25 місце у рейтингу ФІФА, а Литва лише 130-е. Та й наш склад за оцінками порталу transfermarkt коштує в 16 разів більше. У збірної України шість футболістів, які оцінюються дорожче, ніж всі гравці національної команди Литви.

Іншими словами, все знаходиться у руках підопічних Андрія Шевченка. Недооцінювати суперника все ж не варто, він грає вдома, і серія безвиграшних матчів зробить його тільки більш злим. На вихід з групи Литва претендувати не буде, але не відмовиться від можливості грюкнути дверима. Головне тут, щоб пальці не затисло нам.

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З приємних новин варто відзначити повернення у стрій Андрія Ярмоленка, який вже встиг навіть забити у чемпіонаті Англії за "Вест Хем". Втім, найбільше здивував Коноплянка, який приїхавши у збірну, викроїв час, щоб підписати контракт з новим клубом – "Шахтарем". Так що після візиту до Вільнюса і контрольного матчу з Нігерією, Євген не буде повертатися до Німеччини, а почне готуватися з "гірниками" до матчів Ліги чемпіонів.