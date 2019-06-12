Україну нарешті прорвало на чемпіонаті світу U-20: як збірна грала на попередніх першостях

Збірна України на футбольній карті надзвичайно молодий гравець. За всю історію національна команда зіграла тільки на одному чемпіонаті світу та двох чемпіонатах Європи. Пам’ятним є фінал молодіжного чемпіонату Європи 2006, в якому українці поступилися Нідерландам. Найбільшим досягненням "синьо-жовтих" є перемога на чемпіонаті Європи 2009 року U-19 під керівництвом Юрія Калітвінцева.

Минуло десять років й українцям випала нагода знову змінити історію. Збірна України U-20 під керівництвом Олександра Петракова пробилася до фіналу чемпіонату світу, який відбувається у Польщі. Українці виграли свою групу, де були грізні збірні США та Нігерії, а також чемпіони Азії – футболісти Катару.

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На шляху до фіналу "синьо-жовті" вибили Панаму, здолали непоступливу Колумбію та дещо сенсаційно вибили Італію. Тепер же команді залишився останній крок. У фіналі, який відбудеться у суботу, 15 червня, здолати Південну Корею.

За всю історію збірна України тільки тричі грала на чемпіонаті світу U-20. Дебют відбувся у далекому 2001 році. На Мундіаль українці пробилися завдяки відмінному чемпіонату Європи у 2000 році. Українці виграли свою групу, де були німці, Нідерланди та Хорватія з Даріо Срною. Однак у фіналі ми програли Франції.

На дебютному чемпіонаті світу Україна виграла свою групу. У першому матчі "синьо-жовті" переграли Чилі з рахунком 4:2.

Потім були дві нічиї з Китаєм (0:0) та США (1:1). Ключовим гравцем тієї команди вже був Олексій Бєлік.



Ось такі голи Олексія Бєліка стали справжньою окрасою ЧС-2001 Фото: footclub.com.ua

Дебют у раунді плей-офф для українців видався гірким. "Синьо-жовті" не змогли переграти Парагвай, який вийшов зі своєї групи з третього місця. Українці пропустили двічі й змогли відіграти один гол тільки в кінці матчу завдяки Бєліку. Парагвай же дійшов до півфіналу, де був битий (5:0) майбутніми чемпіонами аргентинцями.

Наступний чемпіонат світу Україна відвідала у 2005 році. На нього українці потрапили завдяки хорошому виступі на чемпіонаті Європи у 2004 році. Україна вийшла до півфіналу з групи, де грали Швейцарія, Бельгія та Італія. У півфіналі тільки по пенальті ми програли іспанцям, які й виграли першість. Зірками тієї збірної вже були Артем Мілевський та Олександр Алієв.

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На чемпіонаті світу суперниками українців були Китай Туреччина та Панама. З чотирма очками Україна посіла друге місце й вийшла в 1/8, де програла Нігерії. Найкращим гравцем тієї команди був Алієв, який на чемпіонаті світу встиг забити три голи.



ЧС-2005. Артем Мілевський з Олександром Алієвим Фото: footclub.com.ua

Всі добре пам'ятають легендарний гол Алієва туркам зі штрафного. Окраса футбольної першості.

Після 2005 року збірна України не була на Мундіалі до 2015-го. Таким чином, ми пропустили чотири чемпіонати світу, які виграли Аргентина (2007), Гана (2009), Бразилія (2011) та Франція (2013).

Третій чемпіонат світу для українців був у 2015 році. На чемпіонаті Європи наша збірна посіла тільки третє місце в групі, де грали майбутні чемпіони німці, серби та болгари. У матчі із Сербією (1:1) голами відзначилися Микита Бурда та футболіст іспанського "Хетафе" Неманья Максимович. Уже за сербів грав зірковий Лука Йовіч.

На самому чемпіонаті світу 2015 року українцям в суперники в групі дісталася знову збірна США, а також Нова Зеландія і М'янма. У цій збірній вже грали Віктор Коваленко, Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Едуард Соболь та Валерій Лучкевич. А тренував її добре нам відомий Олександр Петраков.



Збірна України (U-20) на ЧС-2015 Фото: FIFA

"Синьо-жовті" вийшли з першого місця. Розгромили М'янму 6:0, здолали США 3:0 завдяки хет-трику Коваленка та розписали нічию із новозеландцями. Та стадія 1/8 фіналу стала максимумом. Україна тільки в серії пенальті програла Сенегалу. Свої удари не змогли реалізувати Євген Чумак, Ігор Харатін та Валерій Лучкевич.

Після цього Україна пропустила чемпіонат Європи у 2016 році, а відтак і чемпіонат світу у 2017-у. У 2018 році збірній України знову вдалося успішно виступити на чемпіонаті Європи. "Синьо-жовті" під орудою Петракова дійшли до півфіналу, де програли Португалії. "Європейські бразильці" на теперішньому чемпіонаті світу не змогли навіть вийти з групи. Попереду фінальний матч проти Південної Кореї й ми триматимемо кулаки, щоб цього разу українські футболісти досягли успіху!