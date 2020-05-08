Ультиматум "Зорі": лідер УПЛ наполягає, щоб матчі чемпіонату відбувалися у Дніпрі і Запоріжжі

Луганська "Зоря" вслід за чернігівською "Десною" представила план щодо догравання матчів верхньої шістки Української Прем'єр-ліги (УПЛ). Якщо "Десна" пропонує, щоб всі матчі відбувалися у Києві, то "Зоря" наполягає на Дніпрі та Запоріжжі.

Як інформує сайт "Зорі", клуб написав лист Українській асоціації футболу (УАФ) та УПЛ з пропозицією дограти першу шістку в Запоріжжі і Дніпрі.

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У "Зорі" заявили, що проведення всіх матчів у Києві ставить в нерівні фінансові умови.

Зокрема, луганців турбує, що вони за свої гроші повинні розв'язати питання місця проживання, харчування, тренування та відновлення команди.

"Десна" не запропонувала вирішення цих важливих питань", – зазначили в "Зорі".

У "Зорі" вважають, що наявність у Києві трьох стадіонів не може бути вирішальним фактором для визначення місця для догравання сезону.

За цим критерієм, на нашу думку, найдоцільнішим буде проведення матчів на дійсно нейтральних полях: стадіонах "Арена Дніпро" і "Метеор" у Дніпрі і стадіоні "Славутич-Арена" у Запоріжжі,

– мовиться у заяві "Зорі".

Там додали, що Дніпро і Запоріжжя мають достатню інфраструктуру для тренувань команд та комфортного проживання футболістів.

"Зоря", яка базується у Запоріжжі, заявила, що місто не є рідним для клубу.

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У "Зорі" заявили, що якщо альтернативний варіант догравання не буде узгоджений усіма клубами, то чемпіонат повинен бути достроково завершений, враховуючи положення команд після 23-го туру УПЛ.

Після цього туру "Зоря" посідає другу сходинку, що дає право зіграти у відбірковому циклі Ліги чемпіонів.



Звернення "Зорі" / фото: zarya-lugansk.com

З 12 травня в Україні будуть дозволені командні тренування. Очікується, що сезон відновиться 30 травня.

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