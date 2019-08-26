Ультрас "Динамо" емоційно поспілкувалися з гравцями після нічиєї з "Олімпіком": відео (18+)

У суботу, 24 серпня, на НСК "Олімпійський" столичне "Динамо" і донецький "Олімпік" розійшлися миром 1:1 в дебютній грі під керівництвом нового тренера Олексія Михайличенка.

Після матчу відбулася емоційна розмова між футболістами і ультрасом київського клубу.

Як це було: "Динамо" сенсаційно зіграло внічию з "Олімпіком", команди догравали матч вдесятьох (відео)

Дивіться відео розмови ультрас з футболістами "Динамо" після матчу з "Олімпіком" (18+)

Спорт 24 писав, що київське "Динамо" не зуміло подолати 3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись бельгійському "Брюгге".

Після матчу Беньямін Вербіч був не єдиним футболістом, який відправився до вболівальників. До трибуни пішли лише четверо футболістів "Динамо", один з яких – капітан Віктор Циганков – поспілкувався з уболівальником. Жорстко і на підвищених тонах.