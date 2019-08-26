Ультрас "Динамо" емоційно поспілкувалися з гравцями після нічиєї з "Олімпіком": відео (18+)

164 Читать новость на русском
Ультрас "Динамо"
Ультрас "Динамо" / Фото з відкритих джерел

У суботу, 24 серпня, на НСК "Олімпійський" столичне "Динамо" і донецький "Олімпік" розійшлися миром 1:1 в дебютній грі під керівництвом нового тренера Олексія Михайличенка.

Після матчу відбулася емоційна розмова між футболістами і ультрасом київського клубу.

Як це було: "Динамо" сенсаційно зіграло внічию з "Олімпіком", команди догравали матч вдесятьох (відео)

Дивіться відео розмови ультрас з футболістами "Динамо" після матчу з "Олімпіком" (18+)

Спорт 24 писав, що київське "Динамо" не зуміло подолати 3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись бельгійському "Брюгге".

Після матчу Беньямін Вербіч був не єдиним футболістом, який відправився до вболівальників. До трибуни пішли лише четверо футболістів "Динамо", один з яких – капітан Віктор Циганков – поспілкувався з уболівальником. Жорстко і на підвищених тонах.

blog_ava
Догоняем Польшу: что случилось с экономикой после победы Зеленского
сьогодні
4965
Теги: Новини Спорту Динамо Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ломаченко – Кемпбелл: опубліковане неймовірне промо-відео бою
сьогодні 11:56 Ломаченко – Кемпбелл: опубліковане неймовірне промо-відео бою
2387
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13264
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8291
"Зоря" мінімально перемогла "Карпати" у Львові: відео
25 серпня 18:56 "Зоря" мінімально перемогла "Карпати" у Львові: відео
419
День в історії: 28 років невдалого дебюту Міхаеля Шумахера в Формулі-1
25 серпня 15:41 День в історії: 28 років невдалого дебюту Міхаеля Шумахера в Формулі-1
368
Новини
Більше новин
Залиште відгук