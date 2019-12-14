Ультрас "Динамо" ввели чорний дрес-код на матч з "Десною"
У неділю, 15 грудня, "Динамо" в 18-му турі Прем'єр-ліги зіграє в гостях у "Десни"
Ультрас київського клубу White Boys Club анонсували чорний дрес-код під час зустрічі.
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Інші деталі передбачуваного перформансу не повідомляються.
Нагадаємо, що в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" зіграло внічию з "Лугано". Такий результат не дозволив киянам вийти в плей-офф вперше за 8 років і вдруге за історію клубу. Підопічні Михайличенка завершили свої виступи на третьому місці в групі.
Матч пройде 15 грудня в Чернігові на стадіоні імені Юрія Гагаріна. Початок – 14:00.
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